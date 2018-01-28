РИАМО – 28 янв. Неизвестные совершили нападение на семью в подмосковной Лобне, среди пострадавших есть ребенок, сообщает РЕН ТВ.

«Как стало известно, в подмосковной Лобне совершено нападение на семью. Пострадали 37-летние мужчина и женщина и двухлетний ребенок», - говорится в сообщении.

У мужчины диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рану от укуса. Досталось и женщине с ребенком - у них ушибы лица.

Пострадавшие были госпитализированы в медучреждение.