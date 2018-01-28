РИАМО - 28 янв. Пожарные потушили возгорание в квартире жилого дома на бульваре Южный в подмосковном Красногорске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 12:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, бульвар Южный, дом 6. В 13:38 пожар был локализован. В 13:55 - ликвидация открытого горения. Пострадали три человека, из них ребенок, два человек погибли.

«В 16:02 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 13 единиц техники, 44 человека, в том числе от МЧС: семь единиц техники, 25 человек.

Видео с пожара в жилом доме в Красногорске появилось в Сети>>