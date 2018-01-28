РИАМО - 28 янв. В аэропорту «Внуково» пассажирку сняли с рейса Москва - Дубай после того, как она закурила на борту, также женщина пыталась попасть в кабину пилотов, сообщает РЕН ТВ.

«Пассажирку самолета Москва - Дубай сняли с рейса после того, как она закурила на борту. Инцидент произошел 28 января», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина в состоянии наркотического опьянения курила в туалете самолета, а затем стала просить бортпроводников проводить ее в кабину пилотов. Пассажирка заявляла, что у нее были видения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, служба авиационной безопасности авиакомпании.

«Неадекватную пассажирку с рейса сняли. Самолет вылетел из «Внукова» с опозданием», - добавляется на сайте.