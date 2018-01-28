РИАМО - 28 янв. Режиссер Мария Саакян, известная по фильмам «Прощание», «Маяк» и «Чеснок, лук и перец», умерла в возрасте 37 лет, она болела раком, сообщает Газета.ru.

«Мария - мать пятерых детей, они сейчас в США, ее муж - американец армянского происхождения. Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины. Светлая память. Соболезнования близким», - написал кинокритик Андрей Плахов на своей странице в Facebook.

Мария Саакян родилась в Ереване в 1980 году. После окончания факультета режиссуры кино и телевидения ВГИКа сняла фильмы «Прощание», «Маяк», «Энтропия» и «Чеснок, лук и перец».

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