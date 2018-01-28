РИАМО - 28 янв. Неизвестные ограбили квартиру на юго-западе Москвы, злоумышленники украли деньги и ювелирные изделия на общую сумму около 1,06 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного главка МВД России.

По его словам, в полицию от хозяина квартиры поступило сообщение о краже по адресу: улица Теплый стан, 17.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный путем подбора ключей проник в квартиру по указанному адресу, где совершил кражу 1 миллиона рублей и ювелирных изделий (перечень устанавливается), скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 1,06 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.