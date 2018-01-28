РИАМО - 28 янв. Уже двое погибли и еще три человека пострадали в результате пожара, который произошел в квартире в подмосковном Красногорске, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В воскресенье в 12:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, бульвар Южный, дом 6. В 13:38 пожар был локализован. В 13:55 - ликвидация открытого горения. Ранее сообщалось, что в пожаре погиб один человек и еще двое пострадали.

«Пострадали три человека, из них ребенок, два человек погибли», - сказал собеседник агентства.

Видео с пожара в жилом доме в Красногорске появилось в Сети>>