РИАМО - 28 янв. Полицейские задержали одного из организаторов несогласованной акции на Тверской улице в Москве оппозиционера Алексея Навального, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«На Тверской улице столичной полицией был задержан Алексей Навальный, один из организаторов несогласованного публичного мероприятия», - говорится в сообщении.

В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице и на прилегающих территориях находятся около 1 тысячи человек.

Ранее власти Москвы не согласовали заявку от сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении шествия и митинга в городе. Согласно заявлению, шествие должно пройти от площади Тверской Заставы по проезжей части улиц 1-я Тверская-Ямская и Охотный Ряд. Сам митинг планировалось провести на улице Охотный ряд. Оппозиции были предложены альтернативные места для проведения акции, но власти не получили ответа в срок.