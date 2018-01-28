РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Первую репетицию провели участницы конкурса «Мамочка-Люберчаночка» в подмосковных Люберцах 27 января, они поставили с хореографом один из танцев, сообщила в воскресенье «РИАМО в Люберцах» заместитель руководителя местного сообщества «Мама оффлайн» Наталья Муравьева.

Конкурс «Мамочка-Люберчаночка» будет проводиться уже во второй раз. Активные мамы Люберец доказывают, что успешная женщина может успевать воспитывать детей и иметь разносторонние интересы. Конкурс состоит из нескольких дефиле и творческих этапов. Кастинг прошли 22 женщины.

«В субботу, 27 января, мы провели первую репетицию с участницами конкурса «Мамочка-Люберчаночка». Вместе с хореографом они поставили первый танец на выход, отработали все движения. Репетиция длилась дольше четырех часов», - сказала Муравьева.

Она добавила, что также был составлен график всех мероприятий и репетиций в рамках конкурса. Участницы будут посещать мастер-классы, караоке-клуб, боулинг и другие корпоративные мероприятия.

«Сегодня, 28 января, пройдет первый мастер-класс. Участницы будут учиться фотопозированию», - заключила Муравьева.