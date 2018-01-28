РИАМО - 28 янв. В результате пожара, который произошел в квартире в подмосковном Красногорске, один человек погиб и еще двое пострадали, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер регионального главка МВД России.

В воскресенье в 12:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, бульвар Южный, дом 6. В 13:38 пожар был локализован.

«По предварительным данным, в пожаре погиб один человек, еще двое пострадали», - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области уточнил, что при пожаре сгорела квартира площадью 50 квадратных метров.

Видео с пожара в жилом доме в Красногорске появилось в Сети>>