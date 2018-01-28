РИАМО - 28 янв. Пожар в квартире в подмосковном Красногорске локализован, она сгорела полностью, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер регионального главка МЧС России.

«В результате пожара в Красногорске одна квартира сгорела, площадь - 50 квадратных метров, в 13:38 пожар локализован, идет проливка», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате произошедшего пожара есть пострадавшие.

В Сети появилось видео пожара в Красногорске. На видеоролике видно, как человек прыгает из окна горящей квартиры. Из четырех окон валит густой черный дым.

Видео с пожара в жилом доме в Красногорске появилось в Сети>>