РИАМО - 28 янв. Люди прыгают из окон горящей квартиры на шестом этаже дома в подмосковном Красногорске, соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале Life shot.

Пожар в квартире в Красногорске, пострадали два человека. В настоящий момент идет ликвидация возгорания.

«В Красногорске горит жилой дом. Люди выпрыгивают из окон шестого этажа», - сообщается в подписи под видео.

На ролике видно, как человек прыгает из окна горящей квартиры. Из четырех окон валит густой черный дым.