РИАМО - 28 янв. На площади Маяковского в Москве начинают собираться участники несанкционированной акции, такая же ситуация наблюдается на Пушкинской, передает корреспондент РИАМО в воскресенье.

Ранее власти Москвы не согласовали заявку от сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении шествия и митинга в городе. Согласно заявлению, шествие должно пройти от площади Тверской Заставы по проезжей части улиц 1-я Тверская-Ямская и Охотный Ряд. Сам митинг планировалось провести на улице Охотный ряд. Оппозиции были предложены альтернативные места для проведения акции, но власти не получили ответа в срок.

В настоящий момент на площади Маяковского находится около 150 человек. Среди них журналисты, участники акции и просто отдыхающие люди.

На площади также собрались сотрудники полиции, которые перешли на усиленный режим работы. Готовятся объявления о незаконности акции и просьба освободить пространство.