РИАМО - 28 янв. Неизвестный проник в квартиру на улице Кастанаевская на западе столицы и украл оттуда более 1,2 миллиона рублей, проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 27 января в 21:42 на службу «02» от мужчины 1989 года рождения, проживающего по адресу: улица Кастанаевская, 39, поступило сообщение о краже из квартиры по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 09:00 24 января до 18:00 27 января неизвестный путем свободного доступа проник в квартиру и совершил кражу принадлежащих заявителю денежных средств в размере 1,27 миллиона рублей, скрылся», - сказал собеседник агентства.

По его словам, следователи проводят проверку по данному факту.