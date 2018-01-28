РИАМО - 28 янв. Полицейские сняли и не допустили на рейсы в московских аэропортах в прошлом году более 630 авиадебошира, сообщает ТАСС.

«В 2017 году количество не допущенных к авиаперевозке граждан составило 342 авиапассажира, снятых с воздушных судов - 292 авиапассажира», - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Из них 19 человек привлечены к уголовной ответственности (в основном, по статям о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти).

Еще 611 авиапассажир привлечен к административной ответственности. Большинство из них находились в аэропортах в состоянии алкогольного опьянения (231 человек), выражались нецензурной бранью и не выполняли требования командира и бортпроводников воздушного судна (201 человек).

Среди привлеченных к административной ответственности 91 курильщик, еще 71 пассажир распивал спиртные напитки.

Таким образом, число авиадебоширов в аэропортах немного снижается по сравнению с 2016 годом. Тогда были сняты и не допущены на рейсы 667 нарушителей.