РИАМО - 28 янв. В подмосковном Красногорске произошел пожар в квартире, пострадали два человека, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер регионального главка МЧС России.

«Пожар в квартире в Красногорске, пострадали два человека», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент идет ликвидация пожара.

На сайте ГУ МЧС России по Московской области уточняется, что в тушении пожара принимают участие три единицы техники и 11 человек.

Видео с пожара в жилом доме в Красногорске появилось в Сети>>