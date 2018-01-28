РИАМО - 28 янв. Сотрудники полиции провели мероприятие по задержанию квартирных воров на 4 улице Марьиной рощи, один из злоумышленников напал на полицейского и был убит, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В воскресенье сотрудники УР УВД ВАО совместно с сотрудниками ГИБДД на 4 улице Марьиной рощи задержали пятерых граждан подозреваемых в совершении квартирной кражи. Один из задержанных оказал сопротивление и попытался скрыться.

«Сотрудник ГИБДД организовал преследование, в ходе которого неизвестный оказал сопротивление, с предметом, похожим на нож, набросился на полицейского. Для отражения нападения инспектор произвел выстрел из табельного оружия и ранил нападавшего. От полученного ранения подозреваемый скончался на месте», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.