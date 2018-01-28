РИАМО - 28 янв. Неизвестный разбил стекло в автомобиле Porsсhe на западе Москвы и украл из салона телефон, планшет и деньги на общую сумму около 2,3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 27 января в 01:52 на службу «02» от мужчины 1989 года рождения поступило сообщение о краже по адресу: Славянский бульвар, дом №9.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 27 января с 01:22 до 01:40 неизвестный, находясь по указанному адресу, разбил стекло задней левой двери принадлежащей заявителю автомашины Porsсhe Macan S, совершил кражу портфеля, в котором находились: телефон сотовой связи, планшетный компьютер, денежные средства, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что общий материальный ущерб составил около 2,31 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».