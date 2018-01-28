РИАМО - 28 янв. Неизвестный вытащил из рюкзака мужчины 2,5 миллиона рублей и документы на юге столицы, полиция проводит проверку, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Двадцать седьмого января в 03:40 в ОМВД обратился мужчина 1984 года рождения и заявил о том, что 26 января в неустановленное время по адресу: улица Лестева, дом №24, неизвестный совершил кражу из рюкзака принадлежащих заявителю 2,5 миллиона рублей, личных документов», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полицейские проводят проверку по данному факту.