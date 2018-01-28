РИАМО - 28 янв. Возгорание произошло в квартире на Ленинском проспекте в столице, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В 19:36 27 января в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинский проспект, дом №129, корпус 1. По данному адресу происходило горение в одной из комнат в квартире на девятом этаже.

«Принятыми мерами пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 19:58 пожар был локализован на площади 8 квадратных метров, а в 20:07 ликвидирован. К сожалению, есть пострадавший», - говорится в сообщении.