РИАМО - 28 янв. Синоптики прогнозируют в столице сильный снегопад и оттепель в середине следующей недели, температура воздуха приблизится к нулевой отметке, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В понедельник ожидается минус 2 - минус 4 градуса. Постепенно начнет теплеть, уже вечером во вторник будет до 0 градусов. Во вторник и среду будет сильный снег с дождем, налипание снега. Выпадет до 15 миллиметров осадков при норме 42 миллиметра», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в четверг и пятницу погода наладится, осадки прекратятся, похолодает до минус 7 градусов.

Он подчеркнул, что со вторника атмосферное давление начнет понижаться и достигнет 729 миллиметров ртутного столба, что на 20 миллиметров ниже нормы. Также во время прохождения циклона - во вторник и среду - усилится ветер до 12 метров в секунду.