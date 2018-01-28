РИАМО - 28 янв. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в воскресенье задержали и отменили свыше 20 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержано четыре рейса и отменен один. В «Домодедове» задерживаются два рейса, еще 15 отменили. В аэропорту «Шереметьево» было задержано три рейса.

Информации об отмененных и задержанных рейсах в подмосковном аэропорту «Жуковский» не поступало.

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, температура воздуха поднимется до минус 1 градуса. Ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба.