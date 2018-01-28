РИАМО - 28 янв. В январе в столице синоптики зафиксировали высоту снежного покрова практически в два раза ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погода, установившаяся в столичном регионе этой зимой теплее, чем положено по климату.

«Высота снежного покрова в Москве, согласно многолетним наблюдениям, должна составлять 32 сантиметра, а сейчас она почти в два раза ниже климатической величины», - говорится в сообщении.

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, температура воздуха поднимется до минус 1 градуса. Ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба.