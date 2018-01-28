РИАМО - 28 янв. Свыше 550 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом зарегистрировали в Москве за минувшие сутки, сообщается в воскресенье на сайте столичной Госавтоинспекции.

За прошедшие сутки, 27 января 2018 года, в городе произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и 24 получили травмы различной степени тяжести.

«Зарегистрировано 555 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом», - говорится в сообщении.

Также сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали 75 водителей в нетрезвом состоянии.