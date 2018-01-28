РИАМО - 28 янв. Самыми популярными марками среди кроссоверов и внедорожников в Москве в 2017 году оказались Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

«По итогам 2017 года в Москве было продано 96,7 тысячи новых легковых автомобилей сегмента SUV. Это на 10% выше результата годичной давности (87,7 тысячи штук). Лидером столичного рынка кроссоверов и внедорожников впервые стал Hyundai Creta, показатель которого в прошлом году составил 7,6 тысячи единиц, что в 2,6 раза больше, чем в 2016 году», - говорится в сообщении.

Второе место занял Volkswagen Tiguan (5,3 тысячи штук), его продажи выросли в 2,4 раза. На третей позиции рейтинга - лидер 2016 года Nissan X-Trail (4,4 тысячи штук), продажи этого внедорожника опустились на 4%.

Немного от тройки лидеров отстал Toyota RAV4 (4,3 тысячи штук; плюс 3%), за которым расположился KIA Sportage (3,8 тысячи штук; плюс 53%).

Также в топ-10 московского рынка кроссоверов и внедорожников в 2017 году попали: Renault Kaptur (3,7 тысячи штук; рост в 2,9 раза), Nissan Qashqai (3,7 тысячи штук; плюс 1%), Renault Duster (3,6 тысячи штук; минус 21%), Mitsubishi Outlander (2,9 тысячи штук; плюс 27%) и Mazda CX-5 (2,9 тысячи штук; плюс 7%).