РИАМО - 28 янв. Пожар произошел в десяти бытовках на улице Вильгельма Пика на севере столицы, возгорание потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В воскресенье в 04:17 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Вильгельма Пика, дом №4. По данному адресу происходило горение десяти бытовок на площади 100 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 04:53 возгорание было локализовано, а в 05:03 ликвидировано открытое горение», - говорится в сообщении.

На месте пожара работали 56 человек и 15 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.