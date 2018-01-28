РИАМО - 28 янв. Хлопок произошел в доме в Угловом тупике в центре столицы, полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Вечером 27 января в полицию поступило сообщение о хлопке в доме №4 в Угловом тупике. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу проживает мужчина, который, по предварительным данным, был облит легко воспламеняющейся жидкостью, вследствие чего произошел хлопок.

«По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

Эвакуация жильцов дома из-за хлопка не проводилась.