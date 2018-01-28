РИАМО - 28 янв. В аэропорту «Домодедово» задержали жительницу Подмосковья, планировавшую вылететь рейсом Москва - Тель-Авив, у нее обнаружили партию алмазов на сумму более 8 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Двадцать шестого января в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово» совместно с сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта в зале вылета международных авиалиний задержана пассажирка рейса Москва – Тель-Авив, жительница Московской области 1964 года рождения, у которой обнаружена партия алмазов», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что согласно проведенному исследованию, изъятые драгоценные камни являются природными ограненными алмазами (бриллиантами) массой почти 437 карат. Их стоимость оценивается более чем в 8 миллионов рублей.

«В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга) и частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда). Ведется расследование, заключила официальный представитель МВД РФ.