РИАМО - 28 янв. Количество безработных в Москве по итогам декабря 2017 года составило 30,1 тысячи человек, что на 18,5% меньше, чем годом ранее, сообщается на сайте Мосгорстата.

На конец декабря 2017 года по данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы не имели занятий и активно искали работу 38,4 тысячи человек, из них 30,1 тысячи человек было официально признано безработными.

«Численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилась на 9%, по сравнению с декабрем 2016 года уменьшилась на 18,5%», - отмечается в сообщении.

По данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы, численность незанятых трудовой деятельностью, ищущих работу, по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилась на 0,3%, по сравнению с декабрем 2016 года уменьшилась на 18,4%.