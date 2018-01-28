РИАМО - 28 янв. Столкновение двух автомобилей произошло на юге Москвы, в результате аварии погибли два человека и один пострадал, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

«Около 23:00 в субботу (27 января - ред.) произошло столкновение двух автомобилей на пересечение Каширского шоссе и Шипиловской улицы. Погибли два человека, один пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшей аварии выясняются.