РИАМО - 28 янв. На территории Московской области за минувшие сутки зарегистрировали свыше 30 возгораний, в их тушении принимали участие 280 человек, сообщается в воскресенье на сайте ГУМЧС России по региону.

«Пожаров - 32. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 280 человек, 80 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 14 раз, спасли 18 человек. Происшествий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано.

На воскресенье сжигание порубочных остатков на территории региона не запланировано.