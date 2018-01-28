РИАМО - 28 янв. Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, температура воздуха поднимется до минус 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 4 - минус 2, по области - минус 6 - минус 1 градус», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75%.

«В столичном регионе очередная перестройка синоптических процессов, на которую ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди. Понижение атмосферного давления может спровоцировать сосудистые нарушения у гипертоников и страдающих вегето-сосудистой дистонией. У них возможны скачки давления, головные боли, боли в области сердца», - предупреждают синоптики.

Также порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.