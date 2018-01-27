РИАМО - 27 янв. В Москве с 29 января изменяется место остановки автобуса №51к у метро «Рязанский проспект» для удобства пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «МосгортрансНИИпроект».

«Для удобства пассажиров 29 января 2018 года меняется место остановки автобуса №51к, следующего по маршруту «Метро «Рязанский проспект» – Платформа «Чухлинка». Новая остановка маршрута №51к расположена на Рязанском проспекте, ближе к улице Вострухина. На остановках маршрута разместили плакаты с указанием нового места остановки», - говорится в сообщении.

Пассажирам будет удобнее пользоваться общественным транспортом, так как теперь объединены места посадки автобусов №№ 51к, 51 и 725, следующих в одном направлении. Таким образом, автобусы можно ожидать в одном месте.

Ежедневно специалисты ГКУ «Организатор перевозок» проводят мониторинг работы коммерческих автобусов. Замечания и предложения по работе маршрутов обсуждаются на еженедельных совещаниях штаба, в который входят представители департамента транспорта, ГКУ «Организатор перевозок», ГУП «МосгортрансНИИпроект», перевозчиков, работающих в столице.