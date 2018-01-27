РИАМО - 27 янв. Глава Рузского городского округа в Подмосковье Максим Тарханов в ходе встречи со студенческим активом округа дал поручение создать студенческий совет, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Студенчество - прекрасное время. В округе сегодня работает пять учебных заведений, два из них – высшие. От того, как вы будете учиться, какие знания получите, во многом зависит не только ваше будущее, но и будущее всего округа и страны. Не забывайте об этом», - сказал Тарханов.

Он также призвал молодое поколение принять участие в выборах президента России, которые состоятся 18 марта.

«Многие из вас проголосуют впервые, и каждый сам решает, ходить на выборы или нет, за кого голосовать. Я прошу вас подумать над тем, за кого вы отдадите свой голос. Важно, чтобы этот выбор был взвешенным и осознанным», - добавил Тарханов.

Встреча завершилась творческими выступлениями студентов Рузского городского округа.