РИАМО - 27 янв. Жители многоквартирного дома в микрорайоне Левобережный обратились за помощью в вопросе смены управляющей компании к главе подмосковных Химок Дмитрию Волошину, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Глава городского округа Химки провел встречу с жителями микрорайона Левобережный. Главной темой мероприятия стал вопрос смены действующей управляющей компании в пользу МП «ДЕЗ ЖКУ».

«Жители многоквартирного дома по улице Совхозной обратились к руководителю муниципалитета с просьбой оказать содействие в решении данной ситуации. Дмитрий Волошин взял ситуацию на личный контроль», - говорится в сообщении.

По словам жителей, переизбрание управляющей компании обусловлено некачественным обслуживанием и завышением тарифов предыдущей компании. В ходе встречи глава городского округа отметил, что главная цель работы администрации — улучшение качества жизни жителей. Участие в мероприятии также приняли представители МП «ДЕЗ ЖКУ».

По словам Волошина, жители многоквартирных домов в Химках вправе самостоятельно выбирать организацию, которая будет заниматься обслуживанием их дома. Кроме того, все возникающие вопросы должны решаться только на основании действующего законодательства, другие меры просто неприемлемы.

«Я взял ситуацию на личный контроль и мы поможем жителям Химок в решении данного вопроса. В домах жителей должен быть произведен качественный ремонт, и безусловно, все обращения должны быть услышаны», - сказал глава городского округа.