РИАМО – 27 янв. Российский боксер Александр Подольский по прозвищу Большие проблемы, выступающий в легкой весовой категории, одолел грузинского спортсмена Анзора Гамгебели на бойцовском вечере в Валенсии, сообщает в субботу Газета.ru.

«Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Этот триумф стал десятым в карьере Подольского», - говорится в сообщении.

Отечественный боксер высказал желание встретиться на ринге с финским чемпионом Европы Эдисом Татли и вице-чемпионом Европы из Бельгии Франческо Патерой.

«Иногда получается, что все, что к бою готовишь, не удается продемонстрировать. А здесь первые три удара по корпусу уже поставили точку. Защиту показать не получилось, так как времени не хватило благодаря атаке, которая у меня была на неплохом уровне», - сказал спортсмен после боя с соперником из Грузии.