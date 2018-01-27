РИАМО - 27 янв. Более 10 тысяч жителей подмосковного городского округа Клин получат чистую воду благодаря запуску нового водозаборного узла, сообщила глава Клинского района Алена Сокольская.

«Сегодня с министром ЖКХ Московской области Евгением Хромушиным открываем один из самых крупных водозаборных узлов, модернизированных в нашем городском округе», - написала Сокольская в своем аккаунте в соцсети Instagram.

По ее словам, это долгожданное событие для 10 тысяч жителей центральной части города. В их дома придет чистая вода.

В Подмосковье в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», программы «Чистая вода» уже более 2 миллионов жителей получили доступ к качественной питьевой воде, а к концу 2017 года процент обеспеченности чистой водой составит 93,3%. Общая стоимость введенных в 2017 году объектов водоподготовки составит более 1,96 миллиарда рублей.