РИАМО - 27 янв. Сотрудники полиции задержали в Коломенском городско округе Подмосковья двоих мужчин, которые подозреваются в угоне машины, сообщается на сайте областного главка МВД России.

В Дежурную часть УМВД России по Коломенскому городскому округу поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные угнали его автомобиль иностранного производства, припаркованный на улице Малышева. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое местных жителей 20 и 36 лет», - говорится в сообщении.

В отношении злоумышленников в Следственном управлении УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.