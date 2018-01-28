РИАМО - 28 янв. Специалисты из Подмосковья смогут принять участие в очередном Всероссийском учебно-методическом семинаре преподавателей французского языка с воскресенья, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации преподавателей французского языка (АПФЯ).

«С 28 января по 3 февраля 2018 года состоится XXVII Всероссийский учебно-методический семинар преподавателей французского языка «Французский язык в современном мире: актуализация лингвокультурологических и методических знаний о французском/франкофонном сообществе», - говорится в сообщении.

АПФЯ с 1992 года ежегодно проводит Всероссийские семинары, которые собирают преподавателей французского языка высших и средних учебных заведений со всех уголков России: от Орехово-Зуева, Калининграда, Крыма до Южно-Сахалинска и Благовещенска, от Архангельска и Нарьян-Мара до Грозного и Балашихи.

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты из Франции, Бельгии, Швейцарии, Канады, стран Магриба, которые бескорыстно делятся с российскими специалистами своими знаниями и методами обучения языку.

«Всероссийский учебно-методический семинар преподавателей французского языка – проверенное временем ежегодное мероприятие, в рамках которого преподаватели обсуждают в том числе повышение знаний и навыков, вырабатывают идеи и предложения по повышению эффективности образования как для органов власти, так и для преподавателей и родителей», - добавляется в сообщении.