РИАМО - 28 янв. В галерее «Листок» в Москве с 28 января по 25 февраля пройдет художественная выставка «Защитникам Отечества посвящается», говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«В выставочном проекте будут экспонироваться произведения академиков и членов-корреспондентов Международной академии культуры и искусства и Российской академии художеств: Петра Стронского, Александра Беглова, Игоря Раевича, Андрея Лысенко, Владимира Суркина, Вячеслава Желвакова. Дополнят экспозицию модели подводных лодок из коллекции Владимира Иванова», - говорится в сообщении.

В выставке примут участие художники, объединенные неравнодушным отношением к военной теме, к теме несения воинской службы, служению Отечеству. Художники неоднократно ездили в воинские части и соединения российских Вооруженных сил в творческие командировки.

Основная тема, единая для всех художников, - внимательное и честное отношение к тяжелой и почетной ратной службе современных воинов, к их непростому каждодневному ратному труду. Зарисовки, натурные этюды, портреты - всё это ценный, правдивый художественный материал. Экспозицию составят пейзаж, военный натюрморт и произведения исторического жанра.

«Открытие выставки состоится 28 января в 16:00. Вход свободный. Адрес: Москва. Галерея «Листок» ЦБС ЮЗАО, улица Адмирала Лазарева, 61», - уточняется в сообщении.