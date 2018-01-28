РИАМО - 28 янв. В Москве в воскресенье все желающие смогут принять участие в психологических тренингах и познакомиться с образом жизни людей с особенностями психологического развития в рамках проекта «Сказать не могу молчать».

В Москве 28 января стартует проект «Сказать не могу молчать». В этот день все желающие смогут познакомиться с жизнью и творчеством людей с особенностями психического развития, принять участие в психологических тренингах, интересных мастер-классах с применением арттерапевтических методик.

Каждому будет предоставлена возможность получить бесплатную анонимную консультацию опытных психологов, психиатров, психотерапевтов. Также зрителям покажут анимационный фильм «Голоса».

Желающие смогут окунуться в мир «Зазеркалья» с участниками одноименной, единственной в России радиостанции, где вещают авторы с психиатрическим опытом и многое другое.