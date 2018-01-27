РИАМО - 27 янв. В подмосковных Химках планируют открыть новую поликлинику и школу на 1,1 тысячи мест в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Данные социальные объекты в рамках традиционного объезда территорий посетил глава городского округа Дмитрий Волошин, а также вице-президент – директор Дирекции по Московской области ПАО «Группа Компаний ПИК» Алексей Козлов и представители структурных подразделений администрации.

«Первым объектом пристального внимания комиссии стала строящаяся школа на 1,1 тысячи мест, она расположена вблизи дома № 18 по улице Совхозной. Площадь застройки составляет более пяти тысяч квадратных метров. В настоящее время в некоторых кабинетах объекта уже проводятся малярные работы», - говорится в сообщении.

Поликлиника на 600 посещений в смену в микрорайоне Левобережный готова открыть свои двери для химчан в этом году. Здесь также будет детское отделение и стационар. В части кабинетов уже установлено современное оборудование, полностью соответствующее всем необходимым стандартам. Кроме того, в рамках благоустройства на территории поликлиники будут высажены деревья. В декабре прошлого года недалеко от объекта была введена парковка на 600 машино-мест.

«Хочется отметить, что эти объекты будут сданы в срок. Наши структурные подразделения тесно взаимодействуют с застройщиком, особенное внимание уделяется оборудованию и оснащению социальных объектов. Новая школа на многие годы станет вторым домом для сотен юных жителей округа, здесь важна каждая деталь — комфортные и современные классы, спортивные залы, раздевалки», - сказал Волошин.

Строительство поликлиники началось по просьбам жителей микрорайона Левобережный. Ее оформят в соответствии с губернаторской программой по развитию здравоохранения в Московской области. В медицинском учреждении будет стойка дежурного регистратора, который в режиме онлайн поможет решить вопросы и сориентироваться в лечебном процессе. Такие новшества позволят сократить время ожидания пациента в очереди.