РИАМО - 27 янв. Пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе в подмосковном Серпухове, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 15:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о задымлении в резервуаре с топливом по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, 2-я улица Новоселок, дом №10. Объем загоревшейся цистерны составляет 2 тысячи кубических метров.

«Пожар в Серпухове ликвидировали в 17:20», - сказал собеседник агентства.