РИАМО - 27 янв. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в субботу задержали и отменили порядка 50 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержано четыре рейса и отменен одни. В «Домодедове» задерживаются 12 рейсов, еще 11 отменили. В аэропорту «Шереметьево» было задержано 19 рейсов.

Информации об отмененных и задержанных рейсах в подмосковном аэропорту «Жуковский» не поступало.

Небольшой снег ожидались в Москве и Подмосковье в субботу, температура воздуха опустится до минус девяти градусов. Ближайшей ночью может выпасть до 10% от месячной нормы осадков.