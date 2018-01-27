РИАМО - 27 янв. Ярмарки развернут на центральных площадях столицы в рамках фестиваля «Московская Масленица», который пройдет с 9 по 18 февраля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В этом году «Московская Масленица» пройдет с 9 по 18 февраля. Будет интересно и весело», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что представления и ярмарки развернутся на центральных площадях, Тверском бульваре, Новом Арбате, в Камергерском переулке и во всех округах столицы. Необычная программа будет в парке «Коломенское».

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.