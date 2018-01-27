РИАМО - 27 янв. Около 4 миллиметров осадков может выпасть в Москве и Подмосковье этой ночью, что составляет почти 10% от месячной нормы, сообщил РИАМО в субботу представитель центра погоды «Фобос».

«Снег начнется вечером, будет ночью идти в Москве и области. Примерно 4 миллиметра осадков выпадет», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в воскресенье днем в столичном регионе также ожидаются осадки.

Месячная норма осадков в январе составляет 42 миллиметра.