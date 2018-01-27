РИАМО - 27 янв. Главные врачи и пациенты московских больниц присоединились к акции в поддержку гематолога Елены Мисюриной, которую осудили на два года лишения свободы за оказание услуг, приведших к смерти человека, сообщается на сайте «Комсомольской правды».

«Главные врачи лучших больниц, тысячи пациентов и неравнодушных граждан выступили в защиту осужденного врача-гематолога. Под хештегом #яеленамасюрина возмущенные люди выкладывают свои соображения на счёт приговора. Многие называют это разбирательство «делом врачей» и просят немедленно пересмотреть решение суда», - говорится в сообщении.

22 января 2018 года Елену Мисюрину, возглавлявшую гематологическую службу Городской клинической больницы №52, осудили на два года колонии общего режима за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших смерть.

Инцидент случился летом 2013 года. Мисюрина проводила пациенту, страдающему несколькими хроническими заболеваниями (рак предстательной железы, несахарный диабет и прогрессирующий миелофиброз) процедуру, которую до этого делала тысячи раз - трепанобиопсию (получение образца красного костного мозга из подвздошной кости таза). Процедуру провели утром, после пациент весь день провел на работе. Вечером ему стало плохо, родные вызвали скорую.

Через четыре дня пациент умер в другой больнице (частной клинике) у совершенно других врачей. Но обвинили в его смерти Мисюрину.

Уголовное дело длилось несколько лет и в итоге дошло до суда. 22 января 2018 года Мисюрину арестовали прямо в зале суда и поместили в СИЗО. Два года ей предстоит провести в колонии.

Врачебное сообщество, узнав о приговоре, подняло волну возмущения. 22 января окрестили «черным понедельником». Специалисты, даже мало знакомые с делом, понимают - не мог пациент погибнуть из-за проведенной биопсии. Тем более, не мог врач такой квалификации, как Мисюрина, нанести вред намеренно.

«Были запущены сразу несколько петиций в поддержку Елены Николаевны. В общей сложности подписи под ними поставили больше 50 тысяч человек», - добавляется на сайте.

Кроме коллег в поддержку Мисюриной высказались и главврач Первой градской Алексей Свет, главный внештатный кардиолог Москвы Елена Васильева, директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистяков, завкафедрой общей хирургии медицинского университета имени Пирогова, член-корреспондент РАН Александр Сажин, главные врачи московской онкологической больницы №62 Дмитрий Каннер и столичной ГКБ имени Юдина Денис Проценко и многие другие врачи и пациенты.

«Мы потрясены событиями, произошедшими с нашим другом и коллегой Мисюриной Еленой Николаевной. Работа талантливого врача прервалась по обвинению суда. Доктор Мисюрина сделала более 8000 данных манипуляций, она профессионал, которого знает все сообщество гематологов в России, и предположить, что она намеренно провела процедуру с целью нанесения вреда пациенту, просто абсурдно», - написали сотрудники ГКБ №52.