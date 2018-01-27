РИАМО - 27 янв. В административном здании на Каширском проезде произошло короткое замыкание, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер ГУ МЧС России по столице.

Ранее очевидцы сообщили, что пожар произошел в зданиях на Каширском проезде, а также на улице Яблочкова.

«Произошло короткое замыкание в здании на Каширском проезде, помощь пожарных не потребовалась», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Он добавил, что информация о пожаре на улице Яблочкова не подтвердилась.