РИАМО - 27 янв. В подмосковном Домодедове проходит молодежный конвент «Легенды среди нас», для участников которого известные спортсмены организовали мастер-классы, передает корреспондент РИАМО в субботу.

Мероприятие проходит в рамках общественного движения #putinteam.

«Putinteam - на сегодняшний день достаточно мощное движение. Инициировал его прославленный хоккеист, наш друг Александр Овечкин. Очень важно, что все это обрамляется мероприятиями, направленными на здоровый образ жизни», - сказал многократный чемпион мира по кикбоксингу Бато Хасиков.

Кроме этого, под эгидой #putinteam проходит хоккейный матч.

«Сегодня играют команды Ice Fighters и «Академия Фетисова». Наши легенды скрестят клюшки на хоккейной площадке. Это действительно большой праздник, отрадно, что кудесников клюшки увидит Домодедово», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.