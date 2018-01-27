РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Две студенческие команды приняли участие в снежной битве, прошедшей в рамках зимнего фестиваля «Выходи гулять» в Центральном парке подмосковных Люберец, также провели конкурс на лепку снежков, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«В субботу в Центральном парке городского округа Люберцы состоялся фестиваль «Выходи гулять». В его рамках студенты приняли участие в снежной битве. Их команды назывались «Бубенцы» и «Звезда». В итоге победила дружба», - сказал художественный руководитель городских парков Григорий Негин.

Команды также посоревновались в лепке снежков при помощи снежколепа и в перетаскивании глыб снега на скорость.

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.