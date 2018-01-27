РИАМО - 27 янв. В Москве возбудили административное дело за умышленную порчу паспортов на мужчин, которые зарегистрировали однополый брак, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В отношении мужчин, инициировавших внесение в свои паспорта граждан Российской Федерации отметок, не предусмотренных действующим законодательством, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.16 КоАП РФ «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности», - говорится в сообщении.

В рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам и дальнейшему обмену в установленном порядке.

Ранее СМИ сообщили, что в многофункциональном центре в Москве официально признали однополый брак между россиянами Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко. По словам молодых людей, сначала свидетельство о браке им заверили в МИД Дании, после чего документ перевел и заверил нотариус. Затем они отнесли документы в столичный МФЦ, где им поставили печати в паспорта на странице «Семейное положение».

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